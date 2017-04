Une ville allemande demande 736.000 euros à Merkel pour l'accueil des migrants

Le maire de la petite ville allemande de Freiberg, Sven Krüger (SPD), a envoyé à la chancelière Angela Merkel (CDU) une facture pour les frais d'accueil et de soins médicaux accordés aux réfugiés pour l'ensemble de l'année 2016, dont le montant s'élève à 736 200 euros, relate le journal allemand Junge Freiheit

« Je sollicite une compensation pour les coûts supportés », a écrit le maire, cité par le quotidien Die Freie Presse.

Il est à noter que la ville de Freiberg (Land de Saxe), qui compte environ 42 000 habitants, aurait engagé selon lui des sommes conséquentes pour l'accueil et les soins médicaux de quelques 1 700 demandeurs d'asile. « Vous (Mme Merkel, ndlr) avez souligné à plusieurs reprises que pour le financement des coûts liés à l'accueil de réfugiés, il n'y aurait ni hausse d'impôts ni augmentation de la dette publique, et pas de charges supplémentaires par rapport aux budgets communaux », a rappelé M. Krüger.

Les 700 000 euros dépensés constituent une somme considérable pour une petite ville comme Freiberg, a indiqué le maire dans sa demande, qu'il considère par ailleurs comme une action symbolique.

© AP Photo/ Markus Schreiber Merkel conseille aux réfugiés d’aller vivre à la campagne

A l'automne 2015, Freiberg a accueilli d'après lui chaque mois plus d'une centaine de demandeurs d'asile sur ordre des autorités municipales. En outre, une salle de sport comprenant une grande tente a alors été érigée en tant que centre de premier accueil des immigrés de l'État libre de Saxe.

« Il était clair pour nous que nous étions tenus de régler la situation. Cependant, il était aussi clair que cela coûterait de l'argent, raison pour laquelle dès le début, les coûts supportés ont été alloués à un poste budgétaire séparé en vue d'en assurer la transparence et dans l'espoir de nous voir rembourser à l'avenir », explique le maire sur sa page Facebook.

