Lavrov: La Russie ne soutiendra pas les accusations gratuites contre Damas

Moscou exige une enquête sur l'attaque chimique de Khan Cheikhoun et ne soutiendra pas les tentatives de faire passer « en douce » une résolution accusant Damas sans preuves, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Nous ne pouvons pas soutenir et ne soutiendrons pas les tentatives d'adopter une résolution au Conseil de sécurité de l'Onu accusant gratuitement, en douce, et sans aucune enquête les autorités syriennes », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que Moscou était opposé à l'adoption d'une résolution qui ne prévoyait pas l'envoi d'experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sur le terrain en Syrie.

De son côté, l'ambassadeur adjoint de la Russie à l'Onu, Vladimir Safronkov, a dénoncé hier au Conseil de sécurité de l'Onu la passivité de l'OIAC dont les experts ne se sont toujours pas rendus sur les lieux de l'attaque chimique présumée pour mener l'enquête.

