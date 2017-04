Syrie: frappe de la coalition contre un dépôt d'armes chimiques de l'EI, des victimes

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Ambassadeur de Syrie en Russie: la frappe US est un geste de soutien à Daech

Une frappe portée mercredi par la coalition menée par les États-Unis contre un dépôt d'armes chimiques appartenant à Daech dans la région de Djalta, près de la ville de Deir ez-Zor, a provoqué l'intoxication de centaines de personnes, a annoncé le commandement des forces armées syriennes dans un communiqué diffusé par l'agence syrienne Sana.

Selon l'agence, le raid aérien a été mené mercredi à 17h30 (heure locale) et a permis d'éliminer un grand nombre de terroristes de Daech, y compris plusieurs étrangers engagés à leurs côtés.

Suite à la frappe, « un nuage de fumée blanche, puis jaune s'est formé » au-dessus du lieu de l'attaque, «ce qui témoigne de la présence importante de substances toxiques», indique le document dont Sputnik a obtenu une copie. « L'incendie sur les lieux a duré jusqu'à 22h30 », précise le communiqué.

© Sputnik. Ilya Pitalev Al-Nosra et Daech déploient des armes chimiques dans des quartiers résidentiels en Syrie

Selon le document, l'intoxication aux substances chimiques a fait des centaines de morts, y compris par asphyxie, parmi les terroristes ainsi que parmi les civils.

« Ce qui s'est passé prouve que les terroristes des Daech et du Front al-Nosra possèdent des armes chimiques et sont capables d'en faire usage, de les obtenir et de les transporter », lit-on dans le document, qui rappelle une fois de plus que les troupes gouvernementales ne possèdent pas d'armes chimiques.

Les États-Unis démentent de leur côté avoir mené une frappe près de Deir ez-Zor.

« Le porte-parole a vu les informations diffusées par l'agence Sana, selon lesquelles l'aviation de la coalition aurait porté une frappe près de Deiz ez-Zor », a écrit sur Twitter le colonel américain John Dorian, porte-parole de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Le responsable américain a qualifié les allégations de l'armée syrienne de « désinformation. »

