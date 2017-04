Antarctique: le premier aérodrome chinois construit en 2018

© AP Photo/ Ng Han Guan Chine: «Nous sommes contre le recours à la force» en Syrie

La Chine envisage de lancer en 2018 la construction de son premier aérodrome dans l'Antarctique, aux alentours de la station de Zhongshan, a déclaré le directeur adjoint de l'Institut de recherche polaire de Chine, Sun Bo, cité par le Quotidien du Peuple, organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois.

À l'en croire, l'aérodrome ne comportera dans un premier temps que d'une seule piste d'atterrissage. Toujours est-il que l'infrastructure aéroportuaire, assure M. Bo, sera élargie à l'avenir et des pistes d'atterrissage supplémentaires seront construites par la suite.

Rappelons que la Chine dispose de quatre stations de recherche dans l'Antarctique: Changcheng (Grande muraille), Zhongshan, Kunlun et Taishan, dont la dernière a été construite en 2014. Pékin a par ailleurs récemment lancé une expédition chargée de trouver un site pour y bâtir sa cinquième base, qui devrait fonctionner toute l'année.

Une trentaine de nations disposent d'une station de recherche dans l'Antarctique, une région où Pékin met les bouchées doubles pour renforcer sa présence.

De l'autre côté du globe, la Chine, premier consommateur d'énergie du monde, cherche par ailleurs à s'implanter en Arctique, dont elle convoite les vastes réserves d'hydrocarbures. La fonte des glaces rend en effet les ressources minérales de cette région stratégique plus accessibles.

