Mexique: trois personnes jetées d’un avion en plein vol

La police mexicaine enquête sur la mort de trois personnes qui, selon les premiers éléments, ont été jetées d'un avion en plein vol, relaie le site TeleCinco.es, précisant que l'incident a eu lieu dans le nord de l'État de Sinaloa.

Un des corps recouvert de blessures a été retrouvé sur le toit d'un hôpital, indique le média. Selon les témoins, l'homme est tombé d'un avion qui survolait l'établissement à basse altitude aux environs de 7h30 mercredi. La victime était à moitié nue avec des traces de torture sur le corps.

Deux autres corps présentant des blessures semblables ont été retrouvés à près de 60 km au sud de Culiacán, capital de l'État, sur le territoire d'une ferme. Selon TeleCinco.es, ils ont été jetés du même avion que la première victime.

Le Sinaloa, situé dans le nord-ouest du Mexique, est le fief du puissant narcotrafiquant Joaquin Guzman, surnommé « El Chapo ». Connu pour ses nombreuses évasions spectaculaires de prisons mexicaines, le baron de la drogue a finalement été remis début 2017 aux autorités américaines. Son arrestation fin 2016 a relancé la lutte des groupes criminels opérant au Sinaloa pour occuper la place laissée par El Chapo.

