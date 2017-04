Résolution sur la Syrie à l’Onu: la Maison-Blanche affirme avoir fait fléchir la Chine

© AFP 2017 DOMINICK REUTER Pékin explique pourquoi il n'a pas voté la résolution sur le gazage en Syrie

La décision de Pékin de s'abstenir lors du vote sur la nouvelle résolution américano-franco-britannique sur l'attaque chimique à Idlib constituerait une « énorme victoire » de l'administration de Donald Trump, a confié aux journalistes de la chaîne Fox News le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Il est à noter que d'habitude, Pékin épaulait la Russie et utilisait également son droit de véto.

« Le soutien de Pékin sur cette question constitue une énorme victoire diplomatique du Président américain et des États-Unis », a souligné M. Spicer, faisant référence à la récente rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, dans l'État de Floride.

La Chine a de son côté expliqué son abstention par des lacunes dans le texte de la résolution et la nécessité de l'amender.

Rappelons que la Russie a opposé mercredi son veto à une résolution sur la récente attaque chimique en Syrie, lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'Onu à New York.

Selon l'ambassadeur russe auprès de l'Onu Vladimir Safronkov, le projet de résolution légitimerait de fait les frappes portées par les Etats-Unis contre la base aérienne syrienne de Shayrat.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait qualifié mercredi de contreproductive la tentative de faire adopter ce projet de résolution qui, sans preuve, juge Damas coupable de l'attaque chimique de Khan Cheikhoun, au lieu de se consacrer à l'enquête sur cette tragédie.

Dix membres du Conseil de sécurité ont voté pour le projet de résolution proposé par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis et prévoyant d'inviter le secrétaire général de l'Onu à contribuer à l'enquête sur l'emploi présumé d'armes chimiques en Syrie, y compris à Khan Cheikhoun.

La Bolivie a aussi voté contre. La Chine, l'Ethiopie et le Kazakhstan se sont abstenus pendant le vote.

