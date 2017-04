Crise en Syrie: Ayman Soussan, vice-ministre syrien des AE, répond à Sputnik

Crise en Syrie: Ayman Soussan, vice-ministre des affaires étrangères syrien, répond à Sputnik Le monde a retenu son souffle, devant la crainte de l’escalade, à la suite de la frappe américaine contre la base aérienne syrienne de Shaymat dans la nuit du 6 au 7 avril dernier. Le gouvernement français et l’’opinion médiatique française ont unanimement condamné Bashar El Assad et son allié Vladimir Poutine. Ils ont salué l’action de Donald Trump. Mais les choses sont-elles si claires? Pour aller au fond des choses, alors que l’heure est grave pour des millions de civils de part et d’autre de la ligne de front, nous avons décidé de donner la parole à la défense. Nous recevons en studio le docteur Ayman Soussan, Vice-Ministre des affaires étrangères syrien.