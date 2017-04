Résolution sur la Syrie: l’Occident a «forcé Moscou à sortir son veto»

UN Photo / Rick Bajornas / Fotos Públicas Lavrov: La Russie ne soutiendra pas les accusations gratuites contre Damas

En déposant « démonstrativement » au Conseil de sécurité un projet de résolution accusant Damas sans attendre les résultats de l'enquête sur l'attaque chimique en Syrie, les pays occidentaux ont forcé Moscou à le rejeter, a estimé dans une interview à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangers Sergueï Riabkov.

Le responsable russe explique que suite à l'attaque chimique dans la province d'Idlib et avant la frappe américaine contre la base syrienne de Shayrat, Moscou avait proposé un projet de résolution qui « faisait preuve d'une approche mesurée et évitait les tentatives de formuler par avance des accusations contre Damas. »

Le projet de la résolution russe prévoyait la « mise en place et l'envoi d'une mission spéciale chargée d'enquêter sur les incidents de Khan Cheikhoun et de visiter la base de Shayrat », explique M. Riabkov, ajoutant que ce projet a été rejeté par les pays occidentaux.

Selon le diplomate, Moscou était conscient que la mise au vote du projet russe « déboucherait sur son blocage par les partenaires occidentaux. »

« De ce fait, nous nous sommes retenus de faire ce geste démonstratif», explique-t-il.

Et d'ajouter: « Nous regrettons que tout en réalisant l'inévitabilité du veto russe dans une situation de ce type, et après une frappe illégitime, les pays occidentaux aient toute même fait ce geste démonstratif et mis la résolution au vote, nous forçant à y opposer notre veto. »

