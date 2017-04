Les frappes de la coalition US en Syrie ont fait 18 morts parmi l'opposition

Les frappes aériennes effectuées le 11 avril par la coalition US sur la ville syrienne de Tabqa, située à proximité de Raqqa, ont fait par inadvertance 18 morts parmi les Forces démocratiques syriennes (FDS), selon le Pentagone.

« La frappe a été sollicitée par les partenaires [de la coalition, ndlr] qui ont indiqué les points d'impact comme des cibles de Daech. En réalité, les cibles d'une frappe se sont avérées être les avant-postes des forces démocratiques », indique le message officiel de l'état-major de la coalition.

Il a été également souligné que les États-Unis et leurs alliés « restent en contact étroit avec les FDS malgré l'incident tragique ».

Et de poursuivre:

« La coalition est en train d'établir la cause de l'incident et prendra les mesures de sécurité nécessaires afin de prévenir de pareils incidents dans le futur ».

Depuis 2014, les États-Unis et leurs alliés mènent en Syrie et en Irak une opération contre les terroristes de Daech et accordent leur soutien dans cette lutte à l'opposition armée syrienne.

Les FDS comprennent des unités kurdes, ainsi que des groupes de volontaires envoyés par les tribus arabes locales. L'aviation et les commandos américains soutiennent l'opération militaire malgré les protestations des autorités syriennes. Damas note que les États-Unis agissent sans l'accord du gouvernement syrien et qualifie la présence des militaires américains dans le nord de la Syrie d'intervention militaire.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »