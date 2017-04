Moscou: l’adhésion du Monténégro à l’Otan nuit à la stabilité en Europe

Le président américain Donald Trump a ratifié le 11 avril le protocole sur l'adhésion du Monténégro à l'Otan. Selon Moscou, cette avancée engendrera de nouveaux problèmes en Europe.

© AFP 2017 Savo Prelevic Au Monténégro, il est difficile de rendre hommage aux victimes de l’agression de l’Otan

« Nous considérons ce pas comme une manifestation d'inertie dans la politique de Washington, ce qui reflète la logique de confrontation et de création de nouvelles lignes de démarcation en Europe », indique le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié jeudi.

La diplomatie russe estime que l'adhésion du Monténégro à l'Otan est réalisée sans prendre en considération les intérêts du peuple monténégrin et sans consulter ce dernier.

« Nous pensons que la ligne sur l'adhésion du Monténégro à l'Otan est profondément erronée et contraire aux intérêts fondamentaux du peuple de ce pays. Elle porte attente à la stabilité dans les Balkans et en Europe dans son ensemble », précise le document.

Moscou indique que la Russie n'est pas la seule à critiquer l'intégration du pays dans l'alliance.

« Nous notons que même aux États-Unis la critique de l'adhésion monténégrine à l'Otan se fait de plus en plus entendre. Des doutes fondés sur le fait que cela profiterait à l'Alliance et à la sécurité européenne sont exprimés », informe le communiqué.

© AP Photo/ Evan Vucci Le secrétaire d’État US impatient de voir le Monténégro entrer dans l’Otan

Les pays de l'Otan ont signé un protocole sur l'adhésion du Monténégro le 19 mai 2016, ce qui lui a donné le statut d'observateur aux réunions. Quand le protocole sera ratifié par les 28 États membres, le Monténégro deviendra membre à part entière de l'alliance. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, a déclaré le 31 mars que, selon ses attentes, cette ratification aurait lieu en juin.

