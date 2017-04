L'Ukraine, seul pays européen dans le Top 10 des pays les plus dangereux

L'Ukraine est classée dixième dans le palmarès de dix pays les plus dangereux au monde pour les touristes. Il s'agit du seul pays européen dans ce triste palmarès publié par le Forum économique mondial.

La première place est occupée par la Colombie. L'Amérique latine est d'ailleurs bien représentée avec le Salvador, le Venezuela et le Honduras, qui pointent respectivement en 3e, 6e et 9e position.

© AFP 2017 SERGEY SUPINSKI L'Ukraine dans le top-3 des pays les plus malheureux du monde

L'Afrique n'est pas en reste, puisque le Yémen occupe la deuxième place, le Nigéria la 5e, l'Égypte la 7e et le Kenya la 8e.

Seul pays du continent asiatique cité dans ce hit-parade des dix pays les plus dangereux à visiter, le Pakistan est au pied du podium, à la quatrième place.

Le palmarès a été rédigé compte tenu de critères comme, entre autres, la criminalité, le terrorisme dans le pays, l'existence de conflits militaires, la capacité des forces de l'ordre à protéger les citoyens. Rappelons qu'il s'agit d'un index des pays plus ou moins ouverts au tourisme, ce qui explique l'absence de pays en conflit ouvert comme la Syrie, la Libye ou l'Irak.

En novembre 2016, des experts des groupes International SOS et Control Risks avaient dressé une liste de pays les plus dangereux à visiter en 2017. La Somalie, la Syrie, le Yémen et le Soudan du Sud en faisaient partie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »