Kiev: une femme âgée fauchée par la voiture de Nadejda Savtchenko

Ce jeudi, à 9 heures du matin, la voiture dans laquelle se trouvait la députée ukrainienne Nadejda Savtchenko a renversé une femme âgée à Kiev. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes relaient des photos montrant l'élue ukrainienne agenouillée près de sa voiture pour aider la femme qui a été légèrement blessée au genou.

Selon la chaîne ukrainienne 112 Oukraïna, c'est la sœur de Nadejda Savtchenko, Vera, qui se trouvait au volant au moment de l'accident.

« En faisant marche arrière, Vera Savtchenko a légèrement bousculé une passante, qui, compte tenu de son âge, n'a pas pu rester debout et est tombée », indique le média.

Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent également une voiture de police et une ambulance. Selon les médias ukrainiens, la blessée a été hospitalisée.

