Pas de dommages pour l’armée syrienne après la frappe US, selon Assad

Le président syrien Bachar el-Assad a assuré dans une interview à l'Agence France-Presse diffusée jeudi que la puissance de feu de son armée n'avait pas été affectée par la frappe américaine contre la base aérienne de Shayrat, perpétrée le 7 avril.

« Notre puissance de feu ainsi que notre capacité à attaquer les terroristes n'ont pas été affectées par cette frappe », a constaté Bachar el-Assad.

Suite à l'attaque chimique de mardi à Khan Cheikhoun, attribuée par les pays occidentaux aux forces armées syriennes, les États-Unis ont tiré, dans la nuit du 6 au 7 avril 2017, 59 missiles Tomahawk sur la base aérienne de Shayrat en Syrie qui, selon Washington, serait « associée au programme » d'armes chimiques de Damas et « directement liée » à l'attaque à l'arme chimique survenue le 4 avril. Les missiles ont été tirés depuis des destroyers de l'U.S. Navy dans l'est de la Méditerranée, touchant plusieurs cibles sur la base de Shayrat, faisant selon la partie syrienne dix victimes parmi les militaires et neuf morts parmi les civils, dont quatre enfants, et causant d'importantes destructions.

Le Président Vladimir Poutine a qualifié l'attaque américaine d'agression contre un État souverain en violation du droit international et menée sous un faux prétexte.

Les autorités syriennes ont rejeté les allégations d'utilisation d'armes chimiques, rappelant qu'elles avaient été complètement détruites sous la supervision d'experts internationaux de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Les autorités russes demandent une enquête sur l'incident avant de condamner Damas.

Le président syrien Bachar el-Assad a aussi affirmé qu'il n'accepterait qu'une enquête « impartiale » concernant l'attaque chimique contre la ville de Khan Cheikhoun.

