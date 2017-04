NYT: la Corée du Nord préparerait un nouvel essai nucléaire dans les jours à venir

© AP Photo/ Ahn Young-joon Un nouvel essai nucléaire nord-coréen semble imminent

Pyongyang pourrait être capable d'effectuer dans les jours à venir un nouvel essai nucléaire, annonce le New York Times , citant des experts américains.

Selon le journal, les experts, qui ont étudié des images satellites, ont enregistré une activité accrue dans la région du mont Mantapsan, où, selon Washington, la Corée du Nord effectue ses essais souterrains.

Il est indiqué qu'il pourrait s'agir du sixième et, peut-être, du « plus puissant » test effectué par Pyongyang au cours de la dernière décennie.

En outre, des experts constatent que les démonstrations de force de la Corée du Nord sont souvent associées à des événements festifs. C'est pourquoi il est possible qu'un nouveau test puisse avoir lieu le 15 avril, jour du 105e anniversaire de Kim Il Sung, fondateur de l'État nord-coréen.

Auparavant, une source anonyme cité par l'agence sud-coréenne Yonhap avait déjà annoncé que la Corée du Nord semblait avoir achevé les préparatifs en vue d'un nouvel essai nucléaire.

En outre, la chaîne de télévision Fox News, se référant à des sources au sein de l'armée américaine, affirmait que Pyongyang pourrait procéder à un sixième test nucléaire vers la fin mars. Selon la chaîne, la Corée du Nord avait fini de creuser les tunnels autour de son site nucléaire de Punggye-ri.

Dans le même temps, aucune augmentation de mouvement de véhicules aux alentours du site n'a été détectée.

