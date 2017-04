Nadejda Savtchenko fonde son propre parti politique en Ukraine

La députée de la Rada suprême Nadejda Savtchenko a créé un parti politique, dont le premier congrès a eu lieu jeudi dernier à l'hôtel Kozatski, situé dans le centre de Kiev, a annoncé le portail ukrainien Strana.ua citant une source proche à Mme Savtchenko.

D'après le média, lors de ce congrès, Nadejda Savtchenko a été élue à la tête du parti en question.

Il est à noter que fin décembre, l'ex-pilote ukrainienne avait annoncé la fondation d'un mouvement public intitulé RUNA, dont l'objectif était que l'Ukraine devienne un État unitaire décentralisé.

Selon Mme Savtchenko, cette organisation n'avait pas pour but de se transformer en parti politique. Plus tard, elle a changé d'avis. Pourtant, au fil du temps, RUNA a arrêté de collaborer avec sa fondatrice à la suite de désaccords.

Condamnée par la justice dans le cadre de l'affaire du meurtre de deux journalistes russes dans le Donbass (est de l'Ukraine) en juin 2014, Savtchenko a été condamnée en mars 2016 à 22 ans de prison. Fin mai, le Président russe Vladimir Poutine a gracié l'intéressée à la demande des parents des victimes.

Tout de suite après son retour en Ukraine, Nadejda Savtchenko est devenue députée de la Rada suprême (parlement monocaméral).

