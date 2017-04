Nouvelle tragédie en Méditerranée: 100 migrants auraient péri noyés au large de la Libye

Des 120 personnes qui se trouvaient à bord, seulement 23 ont été sauvées après que leur bateau gonflable a coulé au large de Qerqarish, une banlieue ouest de Tripoli. Quant aux autres, leur destin est inconnu, a précisé Ayoub Qassem, le porte-parole des garde-côtes libyens.

« 97 sont encore portés disparus dont 15 femmes et enfants […] la base du bateau a été endommagée et il a coulé », a déclaré M. Qassem.

La Libye est le point de départ principal pour les migrants qui espèrent atteindre l'Europe par la mer. Dans la plupart des cas ils arrivent en Italie. Selon l'Onu, plus d'un demi-million de migrants en provenance de la Libye sont arrivés en Italie entre fin 2013 et fin 2016. Si la tendance du début 2017 se poursuit, 250 000 autres personnes devraient débarquer en Italie, en 2017, dans des camps déjà surchargés.

