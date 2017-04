Facebook, un réseau social extrémiste pour le Times de Londres

Le journal britannique The Times a déposé une plainte à la police de Londres contre le réseau social Facebook qui tarde à supprimer des dizaines de contenus extrémistes et pédopornographiques dont l'administration du site a été notifiée.

Un correspondant du journal s'est fait enregistrer sur Facebook sous une fausse identité et, se faisant passer pour un spécialiste des technologies informatiques, a fait connaissance avec plus d'une centaine de sympathisants du groupe terroriste Daech. Il a également adhéré à plusieurs groupes publiant des contenus pornographiques, a annoncé The Times.

Le journal a ainsi découvert des images et vidéos faisant la promotion de Daech et des attentats commis à Londres et en Égypte, ainsi que des images représentant des actes de violence visant des enfants.

Alertée par le journal, l'administration de Facebook a supprimé certains contenus, mais les publications saluant les attentats et appelant à organiser de nouvelles attaques sont restées intactes. Les modérateurs de Facebook basés dans la ville irlandaise de Dublin, aux États-Unis — en Californie et au Texas —, ainsi qu'en Inde ont également omis de supprimer des contenus pornographiques interdits au Royaume-Uni.

© Photo. Pixabay La pornographie sème la zizanie entre Facebook et la BBC

Le journal en a informé la police de Londres et l'Agence nationale contre le crime (NCA). Le réseau social risque de faire l'objet de poursuites judiciaires au Royaume-Uni.

