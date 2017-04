La Corée du Nord prête à lancer une frappe contre les États-Unis

Selon Zin Zen Hev, le ministre plénipotentiaire de l'Ambassade nord-coréenne à Moscou, Pyongyang serait prêt à réagir à une possible attaque des États-Unis.

« La situation sur la péninsule de Corée est devenue incontrôlable, parce que les États-Unis et leurs marionnettes sud-coréennes ont mené des actions visant à supprimer notre péninsule, renverser notre dirigeant et mener une frappe préventive contre des missiles et des installations nucléaires », a souligné le ministre, cité un le média russe.

© REUTERS/ Damir Sagolj NYT: la Corée du Nord préparerait un nouvel essai nucléaire dans les jours à venir

D'après lui, l'armée et le peuple de la Corée du Nord suivent de très près « les intrigues des forces hostiles ».

« S'il y avait la moindre provocation de leur part, nous serions prêts à réaliser une frappe en réponse et écraser la provocation », a-t-il annoncé.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

