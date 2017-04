Beyrouth compte renforcer ses liens économiques avec Moscou

Comme l'a indiqué dans une interview accordée à Sputnik le ministre libanais de l'Économie Raed Khoury, lui et les ministres libanais de la Production et du Tourisme se rendront le 17 avril en Russie pour évoquer les sujets concernés.

« À mon avis, il y a de grandes possibilités pour renforcer la coopération économique entre le Liban et la Russie. La Russie est présente au Proche-Orient et accorde une grande attention à notre région. Le Liban peut jouer un rôle important dans cette situation », a indiqué le ministre.

Raed Khoury espère que lors de la visite, une rencontre entre les hommes d'affaires russes et libanais sera organisée.

Ainsi, ils pourront évoquer les possibilités de développement des relations économiques bilatérales, en particulier des investissements.

Selon le ministre, le commerce est la base de l'économie libanaise et la délégation s'apprête à étudier toutes les possibilités d'exportations des marchandises libanaises en Russie.

Toutes les voies de coopération seront analysées. Ainsi, la visite aura à la fois un caractère politique et économique.

