« N'osez plus insulter la Russie! », a violemment lancé Vladimir Safronkov le vice-représentant permanent de la Russie à l'Onu en réponse à son homologue du Royaume-Uni Matthew Rycroft, qui avait accusé Moscou d'avoir abusé de son droit de veto pour soutenir la Syrie et l'utilisation d'armes chimiques.

Selon M. Safronkov, Matthew Rycroft fait toujours tout son possible pour troubler les efforts du représentant spécial du secrétaire général de l'Onu pour la Syrie Staffan de Mistura et empêcher le développement du processus politique tout en provoquant l'animosité et la confrontation au sein du Conseil de sécurité.

« Vous êtes agacés, vous avez perdu votre sommeil à l'idée que nous allons collaborer avec des États-Unis, vous en avez peur. Vous faites tout votre possible pour que cette coopération ne soit pas une réussite… Regardez-moi, ne détournez pas les yeux, pourquoi vous détournez les yeux? », a demandé Vladimir Safronkov au Britannique.

© AP Photo/ Seth Wenig La Russie bloque une résolution sur la Syrie au CS de l'Onu

D'après lui, Matthew Rycroft impose des exigences insultantes à l'encontre des garants de la trêve en Syrie, tandis que Londres se limite à accueillir des groupes illégaux.

« Vous avez parlé aujourd'hui, Monsieur Rycroft, en dehors de l'ordre du jour, vous avez vexé l'Iran, la Syrie, la Turquie et d'autres pays. Monsieur le Président, je vous prie de suivre le déroulement de la réunion. N'osez plus insulter la Russie! », s'est exclamé Vladimir Safronkov en s'adressant à son confrère britannique.

Le Kremlin a soutenu le discours de son représentant à l'Onu. D'après le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, il n'y avait rien d'humiliant dans ses propos.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »