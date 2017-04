La Russie ne participera pas à l’Eurovision 2017

Cette année, la Russie ne prendra pas part au Concours Eurovision de la chanson qui aura lieu à Kiev. La chaîne de télévision russe Pierviy Kanal a également refusé de diffuser l'évènement suite aux sanctions imposées par l'Ukraine à la candidate russe, sanctions qui l'interdisent d'entrer dans le pays pendant trois ans.

Selon l'Union européenne de radio-télévision (UER), deux solutions au problème ont été proposées : une vidéodiffusion ou le changement de l'artiste russe, ce qui a été rejeté par la Russie. L'UER a d'ailleurs rajouté que tout avait été fait pour que les 43 pays participent au concours.

« Je suis bien évidemment triste, puisque c'est mon rêve. Je croyais jusqu'au dernier moment qu'on pourrait résoudre ce problème », a déclaré Mlle Samoïlova suite à cette annonce.

Et de rajouter, qu'elle ignorait si elle participerait au concours de 2018, mais elle est convaincue qu'elle pourra chanter à l'Eurovision dans sa vie.

Le président du comité de contrôle de l'Eurovision Frank-Dieter Freiling a fait remarquer que les organisateurs du concours condamnaient l'interdiction imposée à Ioulia Samoïlova d'entrer en Ukraine par les autorités locales :

« Nous condamnons fermement la décision des autorités ukrainiennes d'interdire à Ioulia Samoïlova d'entrer [dans le pays, ndlr], puisque nous croyons que cela sape l'intégralité et le caractère non-politique de l'Eurovision et sa mission d'unifier tous les peuples dans le cadre de la concurrence amicale », a-t-il déclaré.

La Russe Ioulia Samoïlova, 27 ans, est devenue célèbre dans son pays depuis sa participation à l'analogue russe de l'émission X Factor. Le 13 mars, la chaîne de télévision Pierviy Kanal l'a retenue avec sa chanson Flame is burning pour représenter la Russie lors du prochain concours.

Le 22 mars, la porte-parole du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a fait savoir que les services secrets ukrainiens avaient interdit à Mme Samoïlova, la candidate russe à l'Eurovision, d'entrer en Ukraine pour une période de trois ans, en l'accusant de s'être produite en 2015 en Crimée, péninsule rattachée à la Russie en 2014. Un déplacement que Kiev a qualifié de « violation de la législation ukrainienne » et en raison duquel les autorités ukrainiennes ont appelé la Russie à changer de candidat.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »