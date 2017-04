Brexit: les 60 mds EUR demandés à Londres pourraient coûter très cher à Bruxelles

Le rapport de l'agence Standard & Poor's (S&P) dévoilé lundi et étudié par Les Échos révèle des particularités inquiétantes concernant les questions financières non-réglées entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'agence présente sa vision du montant de 60 milliards d'euros correspondant à l'ardoise de Londres à l'égard de l'UE, selon Bruxelles.

« Savoir combien le Royaume-Uni remboursera in fine, si jamais il accepte de verser quoi que ce soit, dépendra d'un processus de négociations politiques », signale S&P.

Si les litiges financiers ne débouchent pas sur un paiement conséquent, réglé dans les temps, de la part du Royaume-Uni, la note de l'Union européenne (« AA », perspective stable) se retrouvera sous pression.

Le rapport indique que cinq institutions, notamment la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB), la Banque africaine de développement (BAD) et Eurofima, dont la note de crédit est actuellement optimisée par le système de capitaux exigibles, pourraient être légèrement affectées par un Brexit version dure.

Dans le même temps, dans la méthodologie de l'agence, si un pays ne rembourse pas une institution supranationale ou des créanciers officiels, cela n'est pas considéré comme un défaut de paiement. Ainsi, si le Royaume-Uni refuse de régler le versement qui lui est imposé, S&P ne déclarera pas de défaut.

