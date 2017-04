Les étudiants de Damas manifestent contre les frappes US à Shayrat

Indignés par la récente agression des États-Unis contre leur pays, les étudiants ont marché le 12 avril dans les rues de Damas. Les manifestants se sont rendus près du bâtiment de l'Onu en brandissant des pancartes montrant leur gratitude à l'armée syrienne, à la Russie et à l'Iran pour leur lutte contre le terrorisme. Le chef de la branche syrienne de l'Union des étudiants à l'Université de Damas Iyad Talab a expliqué à Sputnik le sens de cette manifestation.

« Avec cette manifestation, les étudiants ont condamné l'attaque des États-Unis contre l'aérodrome de Shayrat. Pour justifier l'attaque contre l'Armée arabe syrienne, qui chaque jour gagne des batailles contre les organisations terroristes, les États-Unis utilisent comme prétexte les images truquées par les Casques blancs », a déclaré le militant.

© AP Photo/ Osama Sami Bombardement de la coalition en Syrie: Moscou n’a pas de données confirmant les morts

Après la manifestation, les étudiants ont envoyé une lettre au secrétaire général de l'Onu Antonio Guterrez.

« Les étudiants, ainsi que tout le peuple syrien, ont souffert d'attaques terroristes. Lorsque les djihadistes ont tenté d'arrêter avec des bombes l'activité scientifique, de nombreux étudiants ont été tués, le nombre a atteint 130 personnes. Nous n'avons vu aucune initiative de l'Onu qui condamnait les crimes des terroristes contre les étudiants », a-t-il expliqué.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »