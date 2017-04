Et si les 5.000 terroristes européens luttant en Syrie revenaient dans l’UE?

Si la totalité des 5 000 terroristes venus des pays européens pour combattre en Syrie revenaient en Europe, ils provoqueraient une véritable catastrophe, a déclaré à Sputnik Ayman Soussan, vice-ministre syrien des Affaires étrangères.

« Nous avons une statistique selon laquelle environ 5 000 terroristes se trouvant chez nous sont venus des pays de l'Union européenne. Imaginez que ces 5 000 terroristes reviennent en Europe — ils peuvent le faire. Ce sera une catastrophe pour la sécurité et la stabilité des pays européens et leur population », selon M. Soussan.

Il a également ajouté qu'un petit groupe d'extrémistes étaient d'ores et déjà parvenus à semer le chaos et la peur à Bruxelles et à Paris.

Depuis 2015, l'Europe traverse la crise migratoire la plus importante depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale, provoquée principalement par une série des conflits armés et des problèmes économiques au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Selon l'agence européenne Frontex, en 2015, 1,8 millions de migrants sont arrivés dans les pays de l'Union européenne.

Il est désormais avéré que des terroristes ont profité de ces énormes flux de personnes pour se rendre en Europe.

Ainsi, l'artificier des attentats de Paris et de Bruxelles serait originaire de la région d'Alep et serait entré en Europe sous le faux nom d'Ahmad Alkhald, né le 1er janvier 1992, selon le journal La Libre Belgique.

