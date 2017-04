Corée du Nord: les USA préparent une frappe préventive en cas de test nucléaire

Les États-Unis sont disposés à effectuer une frappe préventive contre la Corée du Nord s'ils ont suffisamment de preuves que Pyongyang se propose de procéder à son sixième test nucléaire, communique la chaîne de télévision NBC se référant à des sources au sein du renseignement américain.

Selon NBC, Washington pourrait effectuer une frappe préventive avec des armes classiques. Deux destroyers américains dotés de missiles de croisière Tomahawk ont été déployés dans la région de la péninsule coréenne, dont un à 300 miles nautiques environ de l'endroit où le test nucléaire nord-coréen pourrait avoir lieu.

NBC signale que des bombardiers lourds américains de la base de Guam sont prêts à décoller à tout moment pour frapper la Corée du Nord.

© AFP 2017 Don Emmert Corée du Nord: après les navires, Trump veut envoyer des sous-marins nucléaires

La chaîne de télévision rappelle qu'un groupe aéronaval américain conduit par le porte-avions USS Carl Vinson est en route vers la péninsule coréenne.

Auparavant, le président américain Donald Trump avait déclaré que tous les scénarios possibles à l'égard de la Corée du Nord étaient envisagés.

Pyongyang a qualifié de provocation le déploiement d'un groupe naval américain au large de la péninsule coréenne et a menacé Washington de riposter en effectuant une frappe nucléaire.

