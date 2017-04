Moscou insiste sur un embargo total contre Daech

D'après le vice-ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov, les sanctions actuelles du Conseil de sécurité de l'Onu contre Daech sont insuffisantes, et la communauté internationale doit introduire un embargo total contre les terroristes.

« Il faut prendre des mesures exhaustives pour introduire un embargo contre Daech. Des éléments isolés de telles sanctions concernant, en particulier, le commerce illégal de produits pétroliers et d'objets d'art, ont déjà été introduites par le Conseil de sécurité de l'Onu, mais ceci est insuffisant. Il faut aller plus loin dans cette direction et introduire un embargo total contre Daech, qui continue à recevoir de l'aide financière de l'extérieur et a ainsi la possibilité de poursuivre ses activités terroristes », a annoncé M. Gatilov.

Le vice-ministre a indiqué également que Moscou discutait actuellement de ce problème avec ses partenaires du Conseil de sécurité et que c'était « un processus complexe ».

© Sputnik. Vitaly Velousov La Russie se prononce pour un embargo commun avec les USA contre Daech

Récemment, lors d'une réunion de l'Organisation des États américains, Dmitri Feoktistov, chef adjoint du département des nouveaux défis et menaces au ministère russe des Affaires étrangères, avait déjà indiqué que la destruction financière et économique de Daech exigeait l'intensification des efforts destinés à mettre fin au soutien illégal apporté à Daech et aux groupes associés. Parmi les mesures envisagées, la Russie a proposé d'imposer un embargo commercial et économique total contre les territoires soumis au contrôle de Daech en vertu de l'Article 41 de la Charte de l'Onu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».