Donald Trump insulté depuis la stratosphère

À l'occasion de l'anniversaire du premier vol d'un homme dans l'espace (12 avril 1961), l'Autonomous Space Agency Network (ASAN), qui milite pour que l'exploration spatiale soit l'affaire de tous, a décidé d'adresser un message sans équivoque au locataire de la Maison-Blanche. « Look at that, son of a bitch » (« Regarde ça, fils de pute »), ont inscrit ses membres sur une pancarte accrochée à un ballon d'hélium.

© AFP 2017 Leon Neal Un robot brûle les tweets de Donald Trump!

Rédigé sous la forme de tweet adressé à Donald Trump, la pancarte a atteint 30 000 mètres d'altitude. L'inscription fait allusion aux mots prononcés par l'astronaute Edgar Mitchel, pilote de la mission Apollo 14, à son retour sur Terre : « Depuis là-haut, la politique internationale a l'air si ridicule. Ça donne envie de prendre un politicien par le col et de le faire monter à des millions de kilomètres pour lui dire: "Regarde ça, fils de pute " ».

Sixième homme à avoir marché sur la Lune, Edgar Mitchel est décédé l'an dernier à l'âge de 85 ans, mais son message garde son ampleur universelle. Il semble ainsi que l'ASAN invite le président américain à prendre de la hauteur pour mettre en perspective la formule « America first », qui figurait parmi les principaux slogans de campagne électorale.

