Irak ou Syrie: le gâteau a-t-il rendu Trump gâteux?

Voilà une belle gaffe de Donald Trump en pleine interview avec Fox Business: alors qu'il faisait éloge du délicieux gâteau au chocolat qu'il a savouré en compagnie de Xi Jinping, le locataire de la Maison Blanche a annoncé que les missiles américains avaient frappé… l'Irak.

« Nous étions à table et nous mangions le dessert. Nous avions la plus belle part de gâteau au chocolat que vous puissiez voir. Et le président Xi Jinping la savourait (…) J'ai dit: Nous venons de tirer 59 missiles en direction de l'Irak », a expliqué le leader US lors d'une interview avec Fox News.



« En direction de la Syrie? », s'est inquiétée la journaliste.



« Oui, en direction de la Syrie », s'est corrigé M. Trump.

.@POTUS tells @MariaBartiromo he told President Xi about the Missile strikes over "the most beautiful piece of chocolate cake." pic.twitter.com/vPLu7ZhxbR — FOX Business (@FoxBusiness) 12 апреля 2017 г.

​

Suite à l'attaque chimique de mardi à Khan Cheikhoun, attribuée par l'Occident aux forces armées syriennes, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe ciblée contre la base aérienne syrienne de Shayrat. Vendredi dernier, une soixantaine de missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée.

En réaction à l'attaque américaine, la Russie a suspendu son accord avec Washington sur la prévention des incidents et la sécurité des vols lors des opérations en Syrie, signé en octobre 2015 quelques semaines après le début de l'opération russe dans le pays.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part affirmé que les frappes américaines contre la base de Shayrat avaient été « planifiées de longue date », l'attaque chimique de Khan Cheikhoun n'étant qu'un prétexte.

