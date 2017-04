Méga-bombe US: Washington prêt à tout pour impressionner Moscou

© AFP 2017 Thomas WATKINS Les USA ont utilisé leur plus puissante bombe non nucléaire en Afghanistan

Les États-Unis cherchent à persuader la Russie de changer sa politique sur la scène internationale en faisant étalage de sa puissance militaire, a déclaré Franz Klintsevitch, membre du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

« À mon avis, l'emploi de la bombe hyperpuissante en Afghanistan s'inscrit dans la stratégie militaro-politique adoptée par Washington avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Je crois que cet acte va de pair avec les frappes de missiles US en Syrie », a estimé le sénateur.

« Dans les deux cas, on assiste à une démonstration de force qui n'a qu'un seul destinataire : la Russie », a affirmé M. Klintsevitch. Or, il serait « profondément erroné » d'espérer pousser Moscou à modifier sa politique par de tels agissements, conclut-il.

© AP Photo/ Pavel Golovkin Daech déplace ses têtes de pont vers l’Afghanistan

Jeudi 13 avril, le porte-parole du Pentagone Adam Stump a annoncé que les États-Unis avaient largué une bombe d'une puissance inédite sur les grottes de Daech en Afghanistan. Selon les autorités locales, une quarantaine de djihadistes ont été tués dans l'attaque, qui a également détruit les repaires stratégiques et un complexe de tunnels utilisés par les terroristes.

Il s'agit de la première fois que les forces US utilisent ce type de bombe dans des combats. Testée en mars 2003, la GBU-43/B, contenant 8,48 tonnes d'explosif H6, est la plus puissante bombe non-nucléaire de l'arsenal américain et la plus grosse arme guidée par satellite jamais conçue.

