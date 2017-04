Moscou juge normal l’appel à ne pas oser insulter la Russie

« Il est très étrange d'entendre [de telles choses] de la part de nos collègues occidentaux qui de mois en mois et d'année en année s'exercent à insulter la Russie et sa politique », a déclaré M. Riabkov.

Selon lui, il est grand temps d'envoyer un signal émotionnel sérieux.

« Autrement on ne pourra pas sortir de l'état de zombis politiques les gens qui sont assis avec nous autour de la même table au Conseil de sécurité ou au Conseil exécutif de l'OIAC », a noté le diplomate au sujet de l'intervention de Vladimir Safronkov au Conseil de sécurité de l'Onu, lequel a critiqué la position du Royaume-Uni sur sa situation en Syrie.

Au cours d'une discussion sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, M. Rycroft a accusé la Russie d'avoir abusé de son droit de veto et soutenu Bachar el-Assad.

« Ne t'avise plus d'insulter la Russie ! Vous avez pris peur, perdu le sommeil, parce que nous allons coopérer avec les États-Unis. Regarde-moi ! Ne détourne pas le regard !», a violemment lancé M. Safronkov à son homologue britannique.

Le Kremlin a soutenu le discours de son représentant à l'Onu. D'après le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, il n'y avait rien d'humiliant dans ses propos.

