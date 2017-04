Les militaires russes ont déminé les deux tiers de Palmyre

Les spécialistes du Centre international de déminage doivent déminer à Palmyre une superficie d'environ 1 500 hectares et en un mois ils ont effectué leur mission à plus de 70%.

« La superficie à déminer à Palmyre par le détachement du Centre international de déminage constitue environ 1 500 hectares. En un mois de travail des démineurs russes, plus de 70% du territoire a été nettoyé : le déminage a été réalisé dans plus de 20 écoles et policliniques et dans des centaines d'immeubles », indique un communiqué du ministère.

Le ministère a souligné que les « travaux se poursuivront tant que la dernière bombe n'aura pas été trouvée et désactivée.

© Sputnik. Michael Alaeddin 150 démineurs russes se remettent à la tâche à Palmyre

Mardi 11 avril, le général Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel de l'état-major des forces armées russes, a annoncé lors d'un point de presse que les militaires russes avaient neutralisé plus de 5 000 objets explosifs.

Il a précisé qu'au 11 avril, 21 ouvrages d'importance publique ont été déminés, à savoir 10 écoles, neuf mosquées et deux policliniques. Le contrôle a été effectué dans 1 894 bâtiments et maisons d'habitation sur une superficie de 1 135 hectares, ainsi que 115 kilomètres de routes.

