Vidéo du largage sur l'Afghanistan de la plus puissante bombe non nucléaire US

La mission de l'Otan en Afghanistan a publié une vue du dessus du largage de la bombe GBU-43/B, la plus puissante bombe non nucléaire de l'arsenal américain, sur ce pays asiatique.

Long de 29 secondes, l'enregistrement en noir et blanc montre la bombe s'abattre sur une montagne, non loin d'un cours d'eau. Ensuite, le flash de l'explosion s'étend sur la zone. Une fois dissipé, on voit de la fumée s'échapper des lieux de l'explosion.

Plus tôt dans la journée, l'US Air Force avait mis en ligne une vidéo des tests de cette même bombe réalisés en 2003 en Floride.

L'enregistrement montre comment la bombe a été larguée depuis un avion et l'effet produit au sol : un nuage de fumée en forme de champignon de plusieurs mètres de haut.

Le 13 avril, les militaires américains ont largué une GBU-43/B sur les positions de Daech en Afghanistan. La Maison-Blanche a expliqué que la frappe visait un système de tunnels utilisés par les djihadistes.

Le président américain Donald Trump a qualifié l'événement de « mission très, très réussie ». Il a précisé qu'il avait lui-même donné l'ordre aux militaires d'utiliser la bombe en Afghanistan.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».