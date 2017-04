Pyongyang promet de détruire le porte-avions Carl Vinson en cas d’agression

En cas d'agression de la part des États-Unis, la Corée du Nord a promis de détruire les navires américains croisant au large de la péninsule de Corée. Le célèbre porte-avions Carl Vinson sera également visé par les frappes nord-coréennes.

« Plus de grosses cibles approchent, y compris le porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire Carl Vinson, plus la frappe visant à les éliminer sera efficace », a annoncé le représentant de l'Armée populaire de Corée dans le communiqué diffusé ce vendredi.

Dans le même temps, la Corée du Nord a promis de frapper les bases militaires américaines au Japon et en Corée du Sud, ainsi que la résidence présidentielle à Séoul en cas d'agression provenant des États-Unis. Les missiles nord-coréens visent également les bases américaines au Japon, ainsi que sur le territoire des États-Unis. La riposte prévoit, selon le communiqué, des frappes préventives depuis le sol, depuis la mer et depuis les airs.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité de déployer l'arme nucléaire en Corée du Sud.

La chaîne de télévision NBC, citant une source dans le renseignement américain, a déclaré jeudi que Washington était prêt à effectuer une « frappe préventive par des moyens conventionnels » contre la Corée du Nord. Deux navires de combat américains, équipés des missiles de croisière Tomahawk, sont déployés actuellement dans la région de la péninsule coréenne, l'un d'eux situé à environ 300 milles nautiques du site présumé du prochain essai nucléaire nord-coréen.

Selon les données du renseignement sud-coréen, le prochain essai nucléaire de Pyongyang est prévu pour le 15 avril, le jour du 105e anniversaire de la naissance du premier dirigeant nord-coréen, Kim Il-sung.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».