La marine russe sera dotée du nouveau submersible nucléaire Belgorod

La marine russe sera bientôt équipée du nouveau submersible nucléaire Belgorod, doté d'appareils pour les grandes profondeurs, de bathyscaphes et d'autre équipement scientifique. En même temps, un complexe géophysique Magma sera installé sur le sous-marin afin de diviser par quatre le coût des recherches dans les espaces marins difficilement accessibles quelles que soient les conditions de météo et de glaciation.

Actuellement, des travaux de modernisation sont effectués à bord du submersible et ils seront terminés au cours de l'année, selon les informations du journal Izvestia se référant à l'état-major de la flotte russe du Nord.

Un autre submersible nucléaire, le Kazan, a été mis à l'eau le 31 mars. Il est considéré comme une des armes les plus modernes de Russie avec ses capacités de plonger à une profondeur de 520 mètres et de se déplacer en immersion à une vitesse de 31 nœuds.

