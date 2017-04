Si tu veux la guerre, promets la paix: avec Trump, l'histoire se répète

Sans trop attendre, Donald Trump s'est joint au palmarès des dirigeants américains ayant, malgré leurs promesses, engagé le pays dans de nouveaux conflits militaires sans en avoir terminé avec les précédents.

Lyndon Johnson et la guerre du Viêt Nam

Après son élection, le 37e Président US promettait de ne pas s'ingérer dans le conflit au Viêt Nam, qui devait selon lui être réglé « par les gars asiatiques eux-mêmes ». Cependant, en 1964, les États-Unis se sont mis à bombarder les positions du Nord Viêt Nam avant de déployer un vaste contingent militaire en Asie du Sud-Est.

Ayant gagné les faveurs des électeurs par des promesses de mettre fin à la guerre très impopulaire du Viêt Nam, Richard Nixon a annoncé en avril 1970 l'intervention US au Cambodge suite à l'invasion du pays par les troupes nord-vietnamiennes. La décision a entraîné une nouvelle flambée de protestations aux États-Unis, alors que le retrait des militaires US du Vietnam ne s'est achevé qu'en 1973.

Ronald Reagan et les Contras nicaraguayens

Les Contras (« contre-révolutionnaires ») nicaraguayens, groupes armés en guerre contre le gouvernement sandiniste, bénéficiaient d'un financement américain direct, bien que le 40e Président US Ronald Reagan le démentisse. Dans un rapport publié en 1987, l'ONG Human Rights Watch a accusé les Contras de nombreux massacres de paysans, d'assassinats de fonctionnaires et de travailleurs humanitaires, ainsi que de viols.

En 2003, quelques mois après le début de l'invasion en Irak, George W. Bush a annoncé la fin des opérations militaires d'envergure dans le pays : « Mission Accomplished ! » (Mission accomplie). Cependant, les combats impliquant les militaires US se sont poursuivis en Irak pendant encore sept ans.

Barack Obama et les guerres en Irak et en Afghanistan

En 2008, Barack Obama promettait à ses partisans de mettre un terme à la guerre irakienne et de venir à bout d'Al-Qaïda en Afghanistan. Pourtant, en 2016, le Pentagone a constaté que les talibans afghans avaient réussi à rétablir leur contrôle sur le plus important territoire depuis le début des opérations américaines dans le pays. Un an auparavant, Washington avait reconnu que ses militaires continuaient à prendre part aux combats en Afghanistan.

Donald Trump

Donald Trump, qui déclarait son intention de faire sortir Washington de son rôle du « gendarme du monde », a commencé son mandat présidentiel par les frappes de missiles contre la base aérienne syrienne de Shayrat et le recours à la bombe hyperpuissante GRU-43B en Afghanistan. Samedi dernier, le chef de la Maison-Blanche a annoncé l'envoi vers la péninsule coréenne du porte-avions Carl Vinson, escorté par trois navires lance-missiles, dans l'objectif de dissuader Pyongyang de poursuivre ses programmes nucléaire et balistique.

