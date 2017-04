Opération Colère de l'Euphrate: lancement de la 4e phase pour libérer le nord de Raqqa

Le commandement de l'opération Colère de l'Euphrate, menée par les Forces démocratiques syriennes (FDS) afin de libérer Raqqa, a annoncé le lancement de sa quatrième phase, dont les détails ont été commentés pour Sputnik par la porte-parole du commandement Cihan Shex Ehmed, chef d'un bataillon au sein des Unités de défense féminines (YPJ).

© REUTERS/ Stringer Les Forces démocratiques syriennes libèrent un aérodrome près de Raqqa

« Les phases précédentes de l'opération de libération de Raqqa ont été efficaces. Lors de la quatrième étape, nous entendons nettoyer de Daech les villages situés à proximité immédiate de la ville pour passer à l'assaut de Raqqa », a révélé l'interlocutrice de l'agence.

Et d'ajouter que plus de dix localités au nord de Raqqa se trouvaient encore sous le contrôle des terroristes.

© REUTERS/ Azad lashkari Ces femmes kurdes qui luttent contre l'EI 10

Les opérations militaires de libération dans la région de Raqqa sont menées par les unités au sein des Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes mais comprenant aussi des Arabes et des Turkmènes, et de la coalition internationale. Désormais, il s'agit de libérer des djihadistes les territoires nord de Raqqa et la vallée de Celab.

© Flickr/ U.S. Department of Defense Un raid de la coalition fait au moins 10 victimes civiles à l'ouest de Raqqa

La première phase de l'opération Colère de l'Euphrate en vue de libérer Raqqa a démarré le 5 novembre dernier au nord de la ville, la deuxième le 10 décembre à l'ouest et la troisième le 4 février près de Suluk. Les FDS comptent environ 30 000 combattants, dont les deux tiers appartiennent aux Unités de protection du peuple kurde (YPG).

