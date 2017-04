«La mère de toutes les bombes» a-t-elle vraiment infligé des pertes à Daech?

© REUTERS/ Svein Ove Ekornesvaag/NTB Scanpix Méga-bombe larguée en Afghanistan: Snowden dévoile la véritable cible

Le largage de la bombe américaine la plus puissante n'a pas infligé de pertes à Daech en Afghanistan, indique une déclaration du groupe terroriste mise à la disposition de l'AFP. Réfutant la version des faits du gouvernement afghan, les terroristes affirment qu'aucun d'entre eux « n'a trouvé la mort » et que « personne n'a été blessé » dans l'attaque.

Auparavant, le gouvernement afghan avait évoqué au moins 36 morts parmi les djihadistes.

Le 13 avril, les militaires américains ont largué une bombe GBU-43/B sur les positions de Daech en Afghanistan. La Maison-Blanche a expliqué que la frappe visait un système de tunnels utilisés par les djihadistes.

Le Président américain Donald Trump a qualifié l'événement de « mission très, très réussie ». Il a précisé qu'il avait lui-même donné l'ordre aux militaires d'utiliser la bombe en Afghanistan.

