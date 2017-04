Un responsable de l'OSCE qualifie de «marécage» la situation dans le Donbass

Le chef adjoint de la mission de l'OSCE en Ukraine Alexander Hug a qualifié la situation dans le Donbass de « marécage » dans lequel un grand nombre d'habitants de la région se sont enlisés.

« Nous avons eu beau essayer, nous n'avons pas réussi à repérer de tendance définitive et claire. Tout ce que nous voyons c'est une situation difficile que je décrirais comme un marécage dans lequel se sont enlisés des centaines de milliers d'innocents », a-t-il déclaré cité par la chaîne 112 Ukraine.

Et d'ajouter que la situation ne s'améliorait mais n'empirait pas.

Plus tôt, le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainien (RNBO) Alexandre Tourtchinov avait déclaré qu'au cours de l'année 2016 les militaires ukrainiens n'avaient pas cédé un seul mètre dans le Donbass.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».