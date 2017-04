Margarita Simonian lance un concours de décryptage le plus ridicule du sigle «CIA»

Les propos de Mike Pompeo, directeur de la CIA, ont suscité une vague de réactions, d'abord de Julian Assange, puis de la rédactrice en chef de l'agence Sputnik et de la chaîne RT. Sur sa page Twitter, Margarita Simonian a affirmé qu'il était temps que la CIA « change de nom » et a invité les internautes à avancer leurs variantes.

Parmi les variantes de Mme Simonian figure par exemple « Le cirque d'ivresse antirusse ».

Пора им менять название. Цирк Русофобского Угара, например. Или Центральный Рупор Умалишенных. У вас какие варианты?https://t.co/dWCXJ9qczm — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 апреля 2017 г.

Jeudi, Mike Pompeo, directeur de l'Agence centrale de renseignement (CIA), avait jugé WikiLeaks et la chaîne de télévision RT d'organisations « hostiles » aux États-Unis lors d'une déclaration à Washington D.C.

© AFP 2017 Philippe Huguen Directeur de la CIA: «WikiLeaks est un service de renseignement hostile aux USA»

Le site a annoncé mardi 7 mars le lancement d'une série de révélations sur l'agence américaine intitulée « Vault 7 », dont la première partie, « Year Zero », comprend 8 761 documents concernant les capacités de cyber-espionnage de la CIA.

Le 14 avril, WikiLeaks a révélé un nouveau lot de fuites de Vault 7, qui expose un système « top-secret » de la CIA de contrôle des programmes malveillants Hive décrit comme un « programme malveillant de l'infrastructure back-end [terme désignant un étage de sortie d'un logiciel devant produire un résultat, ndlr] avec l'interface HTTPS publique » utilisé pour transférer des informations depuis les machines visées par la CIA et pour exécuter des tâches spécifiques sur ces appareils.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».