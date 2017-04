La chanteuse russe Ioulia Samoïlova participera à Eurovision… mais en 2018

La chanteuse russe Ioulia Samoïlova prendra part au concours Eurovision de la chanson mais en 2018, a indiqué l'actuel directeur général de la chaîne Pierviy Kanal, Constantin Ernst, ajoutant que sa participation avait été discutée avec l'Union européenne de radio-télévision (UER).

« Nous en avons parlé avec l'Union européenne de radio-télévision et ils savent que Ioulia Samoïlova représentera la Russie », a déclaré M. Ernst.

La chanteuse russe, à son tour, a raconté à Sputnik qu'elle avait espéré participer à la compétition jusqu'au dernier moment mais est tout de même reconnaissante pour avoir la possibilité d'y participer l'année prochaine.

« Bien sûr, je suis bouleversée, parce que c'est mon rêve, j'ai espéré jusqu'à récemment que cette question pourrait être résolue, mais, malheureusement, ça n'a pas fonctionné », a avoué la chanteuse dans une interview à Sputnik.

Auparavant, il avait été signalé que Pierviy Kanal ne diffuserait pas le concours de musique à Kiev en raison du contexte autour de Mlle Samoïlova.

La Russie ne participera pas à l'Eurovision 2017

Le 22 mars, la porte-parole du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a fait savoir que les services secrets ukrainiens avaient interdit à Mlle Samoïlova, la candidate russe à l'Eurovision, d'entrer en Ukraine pour une période de trois ans, l'accusant de s'être produite en 2015 en Crimée, péninsule rattachée à la Russie en 2014. Un déplacement que Kiev a qualifié de « violation de la législation ukrainienne » et en raison duquel les autorités ukrainiennes ont appelé la Russie à changer de candidat.

