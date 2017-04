Quand les USA envisageaient de reconnaître la Corée du Nord puissance nucléaire

Des conseillers du président américain Donald Trump ont analysé une série de démarches possibles afin d'amener la Corée du Nord à abandonner son programme nucléaire, y compris l'option consistant à accepter la Corée du Nord en tant qu'Etat nucléaire.

Washington redoute plus les cyberattaques de Pyongyang qu'une frappe nucléaire

Le président s'est également vu proposer de lancer des hostilités en Corée du Nord et de tenter de renverser le gouvernement du pays, relate l' Associated Press

Finalement, les experts ont décidé de s'en tenir à la politique des administrations précédentes et d'avoir pour slogan « Pression maximale et engagement ».

En outre, Washington a refusé l'option qui prévoyait de conclure un accord sur le contrôle des armements en Corée du Nord ou d'amener Pyongyang à réduire son arsenal. Les États-Unis aspirent toujours à une dénucléarisation totale de la Corée du Nord.

Pour y parvenir, Washington espère obtenir l'assistance de la Russie et de la Chine. Ces deux membres du Conseil de sécurité de l'Onu sont appelés à durcir les sanctions contre Pyongyang s'il organise un nouvel essai nucléaire.

Auparavant, l'ancien ministre américain de la Défense Leon Panetta a prévenu que la rhétorique agressive du président américain Donald Trump vis-à-vis de la Corée du Nord risquait de renforcer encore davantage la tension sur la péninsule coréenne.

