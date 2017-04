Les terroristes évincés d’une ville syrienne

Des combattants armés ont quitté la ville syrienne de Madaya dans le sud-ouest du pays, annonce le gouverneur de la province de Damas Alya Ibragim.

« L'opération visant à libérer Madaya des membres des groupes armés ayant refusé de se rendre aux autorités s'est terminée avec succès. Aujourd'hui, on poursuivra l'opération dans la ville de Zabadani », a déclaré Alya Ibragim cité par la RT.

​

Le gouverneur a également souligné que certains combattants avaient préféré profiter de l'amnistie décrétée par le gouvernement et accepté de subir des vérifications auprès des forces de l'ordre.

