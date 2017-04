Intrus à la Maison-Blanche: deux officiers du Secret Service limogés

© AFP 2017 PAUL J. RICHARDS Grenades lacrymogènes dans son sac, il déambule 16 minutes à la Maison-Blanche

Deux membres de l'agence gouvernementale américaine chargée d'assurer la protection du président ont été licenciés suite à un incident survenu le 10 mars dernier, lorsqu'un jeune homme avait escaladé la clôture proche du Bâtiment du Trésor, le long de l'avenue East Executive, pour entrer dans l'enceinte de la Maison-Blanche.

Selon la chaîne de télévision CNN, les deux officiers de la division en uniforme étaient postés au Bâtiment du Trésor et à l'entrée située sur l'avenue East Executive, et n'étaient à ce poste que depuis moins d'un an.

L'homme qui avait escaladé la clôture a pu déambuler dans les jardins de la résidence présidentielle pendant plus de seize minutes avant d'être interpellé. Le président Donald Trump était à l'intérieur de la Maison-Blanche au moment des faits.

D'après le Washington Post, le jeune homme portait un sac à dos contenant deux grenades de gaz lacrymogène. S'il est reconnu coupable, il risque dix ans de prison au maximum.

