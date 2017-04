Les terroristes attaquent un check point de l’armée syrienne au nord de Lattaquié

Les extrémistes ont actionné un engin explosif sur un point de contrôle de l'armée dans le nord de la province syrienne de Lattaquié, annonce ce samedi la chaîne de télévision Al-Ekhbariya.

« Nous avons reçu des informations sur une attaque terroriste dans le nord de la province de Lattaquié. Les terroristes ont fait sauter un check point de l'armée », a annoncé la source.

Se référant à ses sources, la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen précise qu’« un véhicule piégé a visé un rassemblement de militaires dans la commune de Salma, dans la banlieue de Lattaquié », faisant des morts et des blessés.

