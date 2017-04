Quatre commandants de Daech tués par la méga-bombe US en Afghanistan

© AFP 2017 Thomas WATKINS Les USA ont utilisé leur plus puissante bombe non nucléaire en Afghanistan

94 membres du groupe terroriste Daech, dont quatre commandants locaux, ont trouvé la mort dans la frappe de la bombe américaine GBU-43/B larguée dans la province afghane de Nangarhâr, indique la chaîne de télévision Tolo News , citant les autorités locales.

Jeudi 13 avril, le porte-parole du Pentagone Adam Stump a annoncé que les États-Unis avaient largué une bombe d'une puissance inédite sur les grottes de Daech en Afghanistan. C'est la première fois que les forces US utilisent ce type de bombe dans des combats.

Testée en mars 2003, la GBU-43/B, contenant 8,48 tonnes d'explosif H6, est la plus puissante bombe non-nucléaire de l'arsenal américain et la plus grosse arme guidée par satellite jamais conçue. À l'heure actuelle, les États-Unis disposeraient d'une quinzaine de tels engins.

Selon Washington, l'emploi d'une GBU-43/B contre les djihadistes de Daech était censé confirmer la volonté de l'administration américaine de venir à bout du groupe terroriste.

