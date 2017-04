Alep: une explosion près d’un convoi de cars évacuant des habitants chiites

Une explosion a visé ce samedi un convoi de cars transportant des personnes évacuées des villages chiites de Kefraïa et de Foua, annonce la télévision syrienne.

La déflagration a eu lieu dans le quartier Rachidine, à l'ouest d'Alep, précise l'agence Sana. Les personnes évacuées y attendaient leur transfert vers un camp de migrants.

Une source informée a annoncé à l’agence Sputnik que l’attaque avait été perpétrée par un terroriste-kamikaze qui a actionné sa charge explosive à bord d’un véhicule.

« À Rachidine, près d’une station-service où sont garés des cars avec des habitants de Foua et Kefraya, un terroriste s’est fait exploser à bord d’un véhicule. L’attaque a fait des morts et des blessés », a informé l’interlocuteur de l’agence.

La télévision nationale syrienne évoque un nombre indéterminé de tués et de blessés. Selon les informations de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, il pourrait s’agir de dizaines de victimes et de blessés.

​​Détails à suivre

