Attaque de Dortmund: le journal berlinois Tagesspiegel reçoit une lettre de menaces

La police allemande a indiqué samedi qu'elle examinait une troisième revendication, parvenue au quotidien berlinois Tagesspiegel, quatre jours après l'attentat contre le bus de l'équipe de football de Dortmund qui a fait deux blessés.

« Nous devons tout prendre au sérieux car nous n'avons pas retrouvé l'auteur de l'attaque de Dortmund », a annoncé la police.

Un e-mail indique qu'une nouvelle attaque sera organisée le 22 avril prochain à Cologne par une mouvance d'extrême droite.

© REUTERS/ Thilo Schmuelgen Explosions à Dortmund avant le match Borussia-Monaco, un joueur blessé

Suite aux explosions qui ont visé mardi soir l'autobus des joueurs du Borussia Dortmund, la police a retrouvé le même jour trois lettres de revendication. Dans l'une des lettres, les auteurs demandaient à la chancelière allemande Angela Merkel de fermer la base aérienne américaine à Ramstein en la menaçant de nouveaux crimes contre les Allemands.

Trois explosions ont soufflé mardi soir une partie des vitres du bus amenant les joueurs du Borussia Dortmund au stade de la ville où ils s'apprêtaient à affronter l'AS Monaco, leader du championnat de France de football, en quart de finale de la Ligue des Champions.

Le motif des trois explosions reste encore inconnu. Les autorités allemandes ont ouvert une enquête pour « tentative d'homicide », sans utiliser la qualification d'attentat. La police a indiqué ne pas vouloir donner de détails sur l'enquête « pour des raisons tactiques ».

