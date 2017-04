Attention danger: les USA en route vers une guerre sur deux fronts

Une opération militaire contre la Corée du Nord pourrait provoquer un conflit entre Washington et Pékin, tandis que les frappes contre la Syrie risquent de dégénérer en face-à-face avec Moscou, met en garde l'observateur du Huffington Post Jason Belcher.

Le scénario nord-coréen a un précédent historique : pendant la guerre de Corée (1950-1953), les États-Unis et la Chine se sont combattus de façon directe.

« Dans le ciel bondé d'avions de la Syrie, les États-Unis doivent agir sous la menace quotidienne de l'attaque de missiles russes : une seule erreur de calcul d'un des deux côtés pourrait conduire à la destruction d'un avion et provoquer un conflit d'une plus grande envergure », prévient le journaliste.

En ce qui concerne la Chine, Pékin possède deux atouts qui pourraient compenser la supériorité technologique des États-Unis dans l'hypothèse d'un conflit sur la péninsule coréenne. La Chine possède d'immenses ressources humaines et partage une frontière avec la Corée du Nord, ce qui lui permet de déplacer rapidement des troupes terrestres.

« Une nation doit faire la guerre si ses citoyens le jugent nécessaire. Mais aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas confrontés à un tel besoin. Nous choisissons une guerre sur deux fronts sans y être contraints par nos ennemis comme c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un choix que nous ne devrions pas faire parce que nous ne sommes pas confrontés à une menace imminente. Nous courons le risque de ne pas gagner et notre pays n'y est pas préparé », conclut le journaliste.

