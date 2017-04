Bruxelles pourrait proposer à Londres d’adhérer à l'AELE pour le garder sous influence

© REUTERS/ Jon Nazca Le Brexit vu par les pays européens

Dans le contexte du Brexit, l'Union européenne considère un plan selon lequel le Royaume-Uni resterait partiellement sous les auspices de Bruxelles, devenant membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE), informe l'édition européenne du média politique américain, Politico , qui cite un haut fonctionnaire de la Commission européenne.

Si le Royaume-Uni rejoint l'AELE, au sein de laquelle la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse suivent une politique de libre-échange, Londres pourra demander son admission à l'Espace économique européen (EEE) qui donne libre accès au marché unique de l'UE.

Il est à noter que ce plan, souvent baptisé « modèle norvégien », a été mal accueilli par les partisans du « Brexit dur », puisque ce scénario nécessite l'acceptation par le Royaume-Uni des quatre prérogatives de l'UE, y compris la libre circulation des personnes.

Ainsi, le ministre britannique des Finances Philip Hammond avait plus tôt déclaré que le Royaume-Uni ne serait pas en mesure de rester dans le marché unique de l'UE en raison des problèmes de migration.

Le 29 mars, la Première ministre britannique Theresa May a officiellement lancé la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'UE, ayant envoyé une « lettre de divorce » au président du Conseil européen, Donald Tusk. Selon les règles prévues par l'article 50 du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni devra quitter l'Union le 29 mars 2019, deux ans exactement après le lancement officiel du Brexit.

