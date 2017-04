L'armée syrienne repousse Daech au sud de l'aérodrome de Deir ez-Zor

L'Armée arabe syrienne a repris aux terroristes des territoires non loin de la base militaire de Deir ez-Zor, a affirmé à Sputnik une source militaire.

« L'armée syrienne a repris le contrôle de Faradj, au sud de l'aérodrome. En outre, plusieurs djihadistes ont été éliminés dans les environs du cimetière et dans le quartier d'Al-Irfi », a précisé la source.

© AFP 2017 STR Les terroristes attaquent un check point de l’armée syrienne au nord de Lattaquié

Depuis 2014, la ville de Deir ez-Zor vit en état de siège. Les unités de l'armée syrienne sont obligées de combattre les djihadistes qui assiègent la ville. L'armée et les civils sont approvisionnés uniquement par voie aérienne. À l'heure actuelle, tous les chemins et toutes les voies menant à Deir ez-Zor se trouvent bloquées par les djihadistes.

Ces derniers jours, ils ont lancé une vaste offensive contre les positions des forces gouvernementales qui contrôlent une partie des quartiers de la ville et l'aérodrome militaire situé à proximité.

